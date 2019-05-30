Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября, в единый день голосования

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии на заседании назначили выборы главы республики на единый день голосования, 8 сентября, сообщил журналистам в четверг председатель госсобрания Константин Толкачев.

"Депутаты приняли решение о том, что выборы главы Башкирии состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года", - сказал он, добавив, что решение принято единогласно.

Временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру от партии "Единая Россия". В единый день голосования жители Башкирии также изберут депутатов органов местного самоуправления.