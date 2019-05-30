Депутаты Ставрополья назначили дату выборов губернатора края на 8 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края на заседании назначили дату выборов главы региона на единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

"В соответствии с федеральным законодательством днем голосования на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации <…> является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий. В связи с этим предлагается определить дату выборов губернатора Ставропольского края на 8 сентября 2019 года", - сообщила перед процедурой голосования председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению краевой думы Светлана Терехова.

Депутаты поддержали это предложение единогласно - "за" высказались 42 парламентария, которые присутствовали на заседании. Избирательная кампания официально стартует после опубликования решения о назначении даты выборов.

Полномочия действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента РФ он был назначен врио губернатора Ставрополья, год спустя во время голосования был выбран губернатором края, набрав более 84% голосов избирателей.