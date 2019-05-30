Фонд кандидатов в губернаторы Липецкой области увеличили вдвое

ТАСС, 30 мая. Депутаты Липецкого областного совета на сессии приняли поправки в закон о выборах губернатора Липецкой области, позволяющие увеличить избирательный фонд кандидата в главы региона с 50 млн до 100 млн рублей и снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Липецкого облсовета депутатов Ольга Родионова.

"На сессии депутаты приняли в двух чтениях законопроект [председателя Липецкого облсовета] Павла Путилина о внесении изменений в закон о выборах губернатора Липецкой области. Он предложил увеличить избирательный фонд кандидата в губернаторы с 50 млн до 100 млн рублей и снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%", - сказала Родионова.

Ранее врио главы региона Игорь Артамонов заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. Однако Артамонов является беспартийным, а по закону "О выборах главы администрации Липецкой области" кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями. Тогда в Липецкий областной совет депутатов поступили три законопроекта об изменениях в закон о выборах губернатора области, каждый из них предусматривал введение процедуры самовыдвижения.

23 мая комитет по госустройству облсовета депутатов, рассмотрев проекты, рекомендовал к рассмотрению на сессии 30 мая один из них - разработанный председателем Липецкого облсовета Павлом Путилиным. Но перед рассмотрением на заседании комитете по госустройству Путилин неожиданно исключил из законопроекта норму о самовыдвижении в губернаторы.