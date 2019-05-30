Песков: решать вопрос о будущем СНВ-3 необходимо для международной безопасности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кремль уверен в необходимости решения вопроса о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается ДСНВ, то, конечно, это краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики, поэтому эта тема активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении", - подчеркнул представитель Кремля. Таким образом он отреагировал на заявление специального помощника президента США Тима Моррисона о том, что глава американской администрации Дональд Трамп решит, будут ли США продлевать действие СНВ-3, в 2020 году.

Песков обратил внимание на тот факт, что российское видение проблемы "неоднократно доводилось до сведения американских партнеров", уточнив, что об этом также шла речь во время недавней беседы президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео.