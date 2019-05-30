Песков не стал комментировать заявления из США, что РФ якобы испытывает ядерные боезаряды

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления директора Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберта Эшли о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.

"Нет, я не мог бы [прокомментировать], я не знаю, на чем это основывается. Кроме того, по линии нашего дипломатического ведомства уже несколько ответов дано", - сказал представитель Кремля. Песков также призвал журналистов апеллировать именно к этим ответам МИД РФ.

Выступая в среду на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне, шеф американской военной разведки Роберт Эшли утверждал, что "Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности". Однако Эшли ушел от прямого ответа на несколько раз адресованную ему просьбу уточнить, полагают ли Соединенные Штаты, что Россия действительно проводит такие испытания. Он лишь отмечал, что, по его мнению, у России "есть потенциал, позволяющий делать это".

Мораторий на ядерные испытания действует в России уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года.