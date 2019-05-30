Песков: рабочий график Путина на 30 мая целиком посвящен будущему

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина на четверг будет целиком посвящен будущему страны. "Весь день сегодня посвящен будущему", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в этот день российский лидер проведет совещание о развитии технологий в области искусственного интеллекта на базе школы программирования "Школа 21". По словам Пескова, о необходимости подготовки комплексной национальной стратегии развития искусственного интеллекта Путин говорил еще в послании парламенту. На совещании с основными докладами выступят глава Сбербанка Герман Греф и вице-премьер Максим Акимов. Кроме того, глава государства осмотрит саму "Школу 21", которая была создана при участии Сбербанка РФ в 2018 году и занимается подготовкой специалистов в сфере информационных технологий.

Позже в этот день президент вручит в Кремле восьми, как выразился Песков, "не просто многодетным, а очень многодетным семьям" ордена "Родительская слава". В этом смысле "президент тоже продолжит заниматься будущим страны", сказал Песков, который сам является отцом пятерых детей. Церемония награждения пройдет в преддверии Международного дня защиты детей, который будет отмечаться 1 июня.