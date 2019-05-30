И.о. главы администрации Рязани ушел в отставку

ТАСС, 30 мая. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов ушел в отставку по собственному желанию, его место заняла замглавы Елена Сорокина. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Рязанской городской думы.

"На заседании городской думы было объявлено о том, что Сергей Карабасов написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты освободили его от должности единогласно. Исполняющей обязанности главы администрации назначена заместитель главы Елена Сорокина", - сообщили в пресс-службе, добавив, что сам Карабасов на заседании не присутствовал.

Проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Рязани назначено на 6 сентября.

Карабасов исполнял обязанности главы администрации Рязани с 15 сентября 2017 года. До этого он с сентября 2016 года был региональным министром природопользования.