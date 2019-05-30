Россия и Япония проведут следующую встречу глав МИД и Минобороны в Москве

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Следующая встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате "2+2" пройдет в Москве. Об этом в четверг заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам состоявшейся в Токио встречи в данном формате.

"Договорились, что следующее заседание в формате "2+2" состоится в Российской Федерации. Конкретные даты мы согласуем дополнительно по дипломатическим каналам", - сказал министр.

Лавров добавил, что на прошедшей встрече речь шла, в том числе, о сотрудничестве в сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, терроризмом и распространением наркотиков. "Россия и Япония вместе с ООН реализуют совместный проект по подготовке наркополицейских для Афганистана и стран Центральной Азии, - продолжил глава МИД РФ. - Это весьма успешное начинание. На нашей повестке дня также обсуждение ситуации в Сирии и нераспространение оружия массового поражения, выполнение договоренностей по иранской ядерной программе и другие региональные сюжеты".