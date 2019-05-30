Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края пройдут 8 сентября

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края в четверг назначили выборы в региональный парламент на единый день голосования 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего, шестого созыва депутатов Законодательной думы края заканчиваются в сентябре.

"Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва назначены на 8 сентября. Соответствующее постановление принято сегодня, 30 мая, на очередном заседании краевого парламента", - сообщила пресс-служба думы.

В соответствии с изменениями, внесенными в краевое законодательство, дума седьмого созыва будет формироваться по-новому: изменится соотношение депутатов, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. Теперь депутатов-одномандатников в краевом парламенте будет большинство - 24 человека, а депутатов, избранных по партийным спискам, будет 12. Новая схема одномандатных округов уже утверждена.

Претерпели изменения и правила формирования партийных списков: теперь они будут состоять только из региональных групп, общерегиональной части в них не будет.

В сентябре в Хабаровском крае, помимо выборов депутатов думы, состоятся также выборы депутата Госдумы, депутатов муниципальных образований, глав городов и поселений.