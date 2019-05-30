Захарова: заявления США по Ирану доказывают агрессивность внешней политики Вашингтона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Агрессивные действия Вашингтона по всему миру выходят за все мыслимые рамки. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя Госдепартамента по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Тегерана.
"Дождем полились заявления "партнеров" по Ирану. Агрессивное поведение Соединенных Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитой вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны", - заявила Захарова.
Ранее Хук заявил, что Соединенные Штаты ответят с применением военной силы в случае нападения со стороны Ирана. Кроме того, он отметил, что Вашингтон введет санкции в отношении любых физических лиц и компаний, которые попытаются импортировать сырую нефть из Ирана в обход американских рестрикций.
8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.