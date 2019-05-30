Захарова: заявления США по Ирану доказывают агрессивность внешней политики Вашингтона

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Агрессивные действия Вашингтона по всему миру выходят за все мыслимые рамки. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя Госдепартамента по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Тегерана.

"Дождем полились заявления "партнеров" по Ирану. Агрессивное поведение Соединенных Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитой вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны", - заявила Захарова.