Чижов: говорить об изменениях во внешней политике ЕС после выборов в ЕП преждевременно

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает преждевременными разговоры о каких-либо изменениях во внешней политике Евросоюза после выборов в Европарламент. Как заявил дипломат, "крупных сенсаций" на выборах не произошло, и необходимо дождаться назначений на руководящие должности в органах власти ЕС.

"Я думаю, что говорить о каких-то внешнеполитических новациях все-таки преждевременно. Посмотрим, кто окажется во главе европейских институтов - Еврокомиссии, Евросовета и европейской внешнеполитической службы. Но, по большому счету, внешнеполитический курс Евросоюза как определялся его странами-членами, так и будет ими определяться. А разделение стран-членов на крупные и влиятельные и некрупные и менее влиятельные никуда не делось", - сказал Чижов.

Он также высказал мнение, что процесс смены руководства в органах власти ЕС "будет мягкий, но долгий".

Без сенсаций

Постпред РФ отметил, что "крупных сенсаций на выборах в Европарламент не произошло". "Те прогнозы, которые высказывались многими, в том числе нами, в общем и целом подтвердились. А именно - было ясно, что просядет центр - фракции Европейской народной партии и Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Было также совершенно очевидно, что прибавят политический вес "правые" и евроскептики", - добавил дипломат.

По его словам, основное внимание сейчас приковано к тому, кто займет основные посты в ЕС. Не менее важным и срочным он назвал формирование новых коалиций в Европарламенте. Чижов отметил, что две ведущие фракции - Европейская народная партия (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - вместе не набирают необходимого большинства, и им необходимо искать партнера для формирования союза.

"Более или менее понятно, кто может быть таким третьим. Скорее всего, все-таки Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), ведь "народники" и социал-демократы вряд ли пойдут на коалицию с евроскептиками. Однако АЛДЕ придет к ним со своими кадровыми требованиями и позициями", - предположил постпред. Он также высказал мнение, что без последствий не останется успех "зеленых" на прошедших выборах. Их голос "станет заметно слышнее", считает постпред РФ.

Выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент проходили 23-26 мая. Согласно предварительным итогам, крупнейшее наднациональное политическое объединение ЕС - христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), а также второй по численности союз партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" сохранили первое и второе места по числу мандатов в Европарламенте. Но впервые за четверть века они потеряли суммарное большинство кресел в парламенте, которое необходимо, чтобы представить на утверждение саммиту ЕС кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты: с 68 до 109 мест. Сильный результат продемонстрировала партия "Зеленые - Европейский свободный альянс", которой до выборов опросы предрекали лишь шестое место, а заняла она четвертое с 69 мандатами (было 52 в предыдущем составе ЕП).