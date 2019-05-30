Эксперт: губернатор Петербурга должен лоббировать интересы города на федеральном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Жители Петербурга хотели бы видеть губернатором города сильного лоббиста, который будет привлекать в регион деньги федерального бюджета. Такое мнение высказал в четверг на конференции в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС, посвященной предстоящей предвыборной кампании, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Участники конференции также отметили, что ожидают от кандидатов честного диалога и конкретных программ по улучшению жизни города.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание города официально объявит о начале избирательной кампании на заседании 31 мая.

"Сколько бы эффективно мы не строили городской бюджет, без помощи федерального центра мы этого сделать не сможем. Я, в первую очередь как житель Санкт-Петербурга, мечтал бы, чтобы во главе города был мощный лоббист наших с вами интересов в борьбе за федеральный бюджет", - сказал ректор.

По его словам, новый губернатор города должен быть, в первую очередь, человеком, способным лоббировать интересы Петербурга на федеральном уровне. "Сегодня ни одна политическая сила, которая будет бороться за [губернаторский] пост не может решить глобально проблемы Санкт-Петербурга без опоры на федеральный ресурс. Это факт. Только с опорой и сопряжением с федеральным центром возможно решить те проблемы, которые накапливались в нашем городе десятилетиями", - отметил Еремеев.

Он добавил, что федеральные ресурсы необходимы Петербургу для решения транспортных и социальных проблем.

Петербург как социальный лифт

Экономист и редактор информационного бюллетеня Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрий Прокофьев, который также принял участие в конференции, отметил, что одной из главных задач нового губернатора будет превращение Петербурга в "социальный лифт" - то есть в город, куда будут готовы приезжать люди со всей страны, чтобы построить карьеру.

"Единственный тренд, который может вывести Петербург наверх - это превращение его в глобальный социальный лифт, такой, как Москва. Почему растет Москва? Потому что каждый, кто хочет в стране состояться, едет в Москву, потому что там есть шансы на карьеру", - сказал Прокофьев.

Он добавил, что новому главе города также нужно будет уделить внимание строительству жилья и развитию транспорта в отдаленных районах, так как в случае высокой привлекательности города для переезда из регионов население Петербурга будет активно расти.

"Решение транспортной проблемы для города - это даст несколько процентов, возможно, даже десятки процентов плюса к объему валового регионального продукта. Чем скорее будут решены транспортные проблемы, тем будет лучше", - отметил он, добавив, что это также позволит привлечь в город больше инвестиций.

Конкурс программ развития города

Жители Санкт-Петербурга также ждут от кандидатов, которые будут принимать участие в выборах губернатора, представления конкретных программ развития экономики, социальной сферы, транспорта и других аспектов городского хозяйства, отметила генеральный директор центра социальных проектов "Белый дом" Инга Бурикова.

"Очень хочется, чтобы каждый кандидат представил программу развития Санкт-Петербурга, потому что горожане, честно говоря, соскучились [по таким программам] - они не видят конкретного будущего нашего города, конкретной картины - что такое Санкт-Петербург, куда мы развиваемся?", - сказала она.

Бурикова отметила, что предвыборная кампания должна стать "конкурсом проектов" развития Санкт-Петербурга. "Даже если кто-то из кандидатов не победит, его программа может оказаться интересной и дальше может быть использована в жизни нашего города", - добавила она.

Честная борьба и диалог между кандидатами

Участники конференции также отметили, что важным аспектом предстоящей предвыборной кампании будет чистота всех процедур. Эксперты также считают, что кандидаты на пост губернатора города должны вести между собой открытый и честный диалог.

"Нам важно обеспечить легитимность и чистоту процедур избирательной кампании", - сказал Станислав Еремеев, добавив, что этот фактор особенно важен для Петербурга как культурной столицы.

Политолог и журналист Юрий Светов также выразил надежду на то, что между кандидатами будет диалог. "Я бы хотел диалога между кандидатами: поговорить реально о проблемах города. Подходит ли та или иная программа больше бизнесу или горожанам", - сказал он.

Выборы в Петербурге

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут две избирательных кампании - по выбору муниципальных депутатов, а также по выбору губернатора города.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера и народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.