Центр по примирению сообщил, что еще более 200 человек покинули лагерь Эр-Рукбан

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 200 человек вышли из лагеря беженцев Эр-Рукбан на подконтрольную сирийским властям территорию в среду. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"29 мая лагерь Эр-Рукбан по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 202 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска Джлеб из лагеря Эр-Рукбан на подконтрольную властям Сирии территорию смогли выйти 13 539 человек", - сказал он на брифинге.

Кроме того, по словам Купчишина, за последние сутки боевики обстреливали города Алеппо и Хама, а также ряд населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.