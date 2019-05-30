Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев продолжает свое центральноазиатское турне. В пятницу, 31 мая, в Ашхабаде пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Медведев возглавит на нем российскую делегацию.

"В повестку дня заседания включены 11 вопросов, - рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. - Основное внимание будет уделено обмену мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств".

По его словам, в ходе предстоящего заседания планируется принятие решений в области инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенного регулирования, фундаментальных научных исследований, музейного дела. Стороны также примут решение о разработке долгосрочной Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года. Приходько уточнил, что документ "нацелен на создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономик стран СНГ, достижение целей экономического развития на базе эффективных национальных инновационных систем, а также повышения авторитета Содружества в качестве одной из мировых технологических площадок".

Отдельное внимание на заседании Совета глав правительств СНГ планируется уделить борьбе с контрафактной продукцией. Первый заместитель руководителя аппарата правительства рассказал, что для усиления взаимодействия таможенных служб по борьбе с трансграничным перемещением контрафакта стороны подпишут соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. "При этом таможенным администрациям предоставляется право самостоятельно на взаимной основе согласовывать формы, объемы и сроки обмена информацией, необходимой для выявления и пресечения оборота контрафактных товаров", - уточнил он.

Помимо этого ожидается, что участники встречи подпишут протоколы о внесении изменений в Соглашение от 8 октября 1999 года о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между сторонами Соглашения о создании зоны свободной торговли и о внесении изменений в Соглашение о порядке транзита через территории государств - участников СНГ от 4 июня 1999 года. Все это поможет привести нормативную базу в соответствие с изменениями в правовых механизмах применения режима свободной торговли. "Ввиду необходимости актуализации кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ со вступившей в силу с 1 января 2017 года новой редакцией ТН ВЭД протоколом о внесении изменений в Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров СНГ от 20 ноября 2009 года будет скорректирован перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место", - добавил также Приходько.

Культурное сотрудничество

Еще одной темой обсуждения на Совете глав правительств СНГ станет культурное сотрудничество. "На научном и культурно-гуманитарном треках разработаны проекты соглашений о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований и о сотрудничестве государств - участников СНГ в области музейного дела", - рассказал журналистам Приходько. Он уточнил, что первый проект предусматривает дальнейшее развитие общего научного пространства и исследовательского потенциала стран Содружества. Речь также идет об определении приоритетных направлений, форм и механизмов научно-исследовательской деятельности, финансирования совместных программ и проектов, пути стимулирования молодых научных кадров. Это также позволит углубить связи между исследовательскими организациями, а также содействововать долгосрочному и взаимовыгодному научно-технологическому взаимодействию.

Второй проект направлен на развитие музейно-выставочного обмена на пространстве СНГ. Соглашением вводятся нормы системного подхода стран Содружества к взаимодействию в этой области, в том числе определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, переподготовку и повышение квалификации музейных работников, обмен опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов.