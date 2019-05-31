Посольство РФ: СМИ США пытаются дискредитировать власти Сирии на основе сомнительных улик

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Американские СМИ в очередной раз пытаются дискредитировать власти Сирийской Арабской Республики (САР) на основе сомнительных улик, обвиняя их в неправомерных действиях против заключенных. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства России в США.

"Обратила на себя внимание серия публикаций в американских СМИ - The New York Times и CNN, в которых власти САР обвиняются в неправомерных действиях против заключенных. В качестве "доказательств" - ссылка на "обширный архив документов" сирийских спецслужб, собранный мистической организацией "Комиссия по международному правосудию и отчетности", - отметило дипломатическое представительство.

"Примечательна крайняя непрозрачность данной НПО: найти информацию о ней в открытых источниках чрезвычайно сложно, так как у нее нет сайта, страниц в социальных сетях. Известно лишь, что она спонсируется западными странами, включая США. Кроме того, возникают вопросы относительно подлинности якобы вывезенных из Сирии "документов", особенно с учетом отсутствия публичного доступа к ним", - подчеркивается в заявлении.

"Полагаем, что речь идет об очередной попытке дискредитации властей САР на основе сомнительных "улик". Судя по всему, разогрев антисирийской истерии американскими медиа необходим для отвода внимания общественности от тех бед, которые стали результатом незаконного военного присутствия США в Сирии. Прежде всего гуманитарных катастроф в лагерях внутренне перемещенных лиц Рукбан и Аль-Хоуль ", - заявляет российское посольство.