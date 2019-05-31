ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ), опубликованные на его официальном сайте.

"За январь - май 2019 года уровень одобрения работы Владимира Путина на посту президента вырос с 61,7 до 64,5%, одобрения работы Дмитрия Медведева на посту главы правительства - с 34,3 до 37,4%", - сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным центра, на прямой вопрос о доверии Путину (закрытый вопрос) положительно ответили 72,3% респондентов, Дмитрию Медведеву - 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 32,6%, руководителю справороссов Сергею Миронову - 26,7% опрошенных. При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом (открытый вопрос) показатель Путина составил 30,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 20 по 26 мая, занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,1%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (12%).

Как пояснил руководитель Практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба исследовательского центра, разрыв в уровне доверия при ответе на открытый и закрытый вопрос обусловлена применением разных методик. "В первом случае мы просили респондентов самих назвать политиков, которым бы они доверили решение важных государственных вопросов (без списка конкретных фамилий), во втором - просили определить свое отношение к конкретным политикам. Многолетние исследования демонстрируют волатильность данных по доверию политикам, замеряемых открытым вопросом: значительное влияние здесь оказывает событийный фон, информационная активность политиков и другие факторы", - подчеркнул Мамонов.

Он добавил, что значительная часть опрошенных при открытом вопросе выбирает вариант "затрудняюсь ответить". Ответы на закрытые вопросы более устойчивы, так как позволяют "сфокусироваться респонденту на предмете оценки, затруднившихся ответить в таком случае значительном меньше".

Опросы проводились в период с января по май 2019 года, в них ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.