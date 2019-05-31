Эксперт: США обвиняют Россию в ядерных испытаниях для оправдания своих будущих тестов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обвинения США в адрес России в проведении ядерных испытаний нацелены на то, чтобы оправдать собственный выход из системы контроля над вооружениями и проведение собственных подобных испытаний. Такое мнение высказал в пятницу заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов на круглом столе "Европейское турне Трампа на фоне недавних политических скандалов в Европе".

"Если говорить об обвинениях США России в незаконных ядерных испытаниях, то да, уже сложилась такая устойчивая традиция, что США что-то делают исходя из собственных интересов, но при этом для смягчения эффекта от своих действий и внутри страны, и в отношении с союзниками, ищут виноватых. Как правило, виноватым выступает Россия", - сказал он. По словам эксперта, это нужно для оправдания своего будущего решения возобновить полномасштабные ядерные испытания.

Это было ожидаемо, так как дискуссия об этом существовала еще со времен президентства Барака Обамы, отметил эксперт. Его администрация была сторонником лабораторных испытаний, за что подвергалась критике со стороны республиканцев и американских военных, которые утверждали, что это ненадежно и очень затратно.

"Лабораторная работа гораздо дороже, чем проведение ядерных испытаний, поэтому потребность возобновить ядерные испытания сложилась уже давно. Кроме того, США сейчас стоят на пороге полномасштабного обновления своего ядерного арсенала. Она им нужна как с технической точки зрения, так и с политической", - указал он, пояснив, что ядерное оружие нуждается в обновлении раз в 20 лет, но предыдущий цикл США упустили из-за событий 11 сентября, Ирака и Афганистана. Политическая цель модернизации, по его мнению, связана с той стратегией, которую провозгласила администрация Дональда Трампа и которая будет продолжена после нее. "Она заключается в одновременном сдерживании России и Китая с использованием военных рычагов и военных инструментов сдерживания", - уточнил Суслов.

Новая система контроля

Эксперт СВОП считает, что современная система контроля над вооружениями приказала долго жить. Он уверен, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен, а за ним рухнут договоры о ядерном нераспространении и отказе от ядерных испытаний. "Мы стоим на пороге не только обвала традиционной системы, но и на пороге новой серьезной гонки вооружений между США и Китаем. Вашингтон не собирается предлагать новую модель контроля, а как раз предлагает отказаться от имеющихся лимитов для утверждения своих стратегических возможностей", - подчеркнул он.