"Справедливая Россия" предложила четыре кандидатуры на пост губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Совет Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия" в пятницу направил список кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга на рассмотрение Центрального совета партии. Об говорится в сообщении пресс-службы городского отделения партии.

"В список вошли: депутат Госдумы Олег Нилов, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, депутат муниципального совета муниципального округа № 7 Нэлли Вавилина", - сообщает пресс-служба.

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина, депутат Госдумы Елена Драпеко и депутат городского парламента Александр Егоров взяли самоотвод и отказались от участия в выборной кампании.

Окончательно со своим претендентом для участия в выборах в "Справедливой России" определятся в воскресенье, 2 июня на партийном съезде, который пройдет в Петербурге.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. О своем участии в выборах уже заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов, он намерен баллотироваться как самовыдвиженец. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин также сообщал ТАСС, что в партии рассматривают кинорежиссера и народного артиста РФ Владимира Бортко как основного кандидата от коммунистов на пост губернатора Петербурга.