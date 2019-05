Посольство России в США раскритиковало статью The Washington Post о разоружении

Она имеет в виду опубликованную в четверг статью, которая касается прежде всего ситуаций вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Оставим на совести руководства Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) утверждение о возможном проведении Россией ядерных испытаний: никаких фактов ведомство не предоставило. Отметим лишь то, как разительно оно контрастирует со спокойной и профессиональной оценкой высокого уровня российско-американского взаимодействия по военной линии, которую дал 29 мая глава Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Институте Брукингса. Он подчеркнул эффективность установленного с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым канала связи. К счастью, для его поддержания "помощи" журналистов не требуется, иначе мы рисковали бы лишиться и его", - говорится в комментарии посольства.

По его свидетельству, автор материала - корреспондент The Washington Post Пол Соннэ - утверждает, что "посольство Российской Федерации в Вашингтоне не ответило на просьбу" прокомментировать заявления [директора РУМО] генерала Роберта Эшли [о возможном нарушении Москвой моратория на ядерные испытания]". "Но ни он сам, ни кто-либо еще из The Washington Post не направлял в дипмиссию соответствующий запрос. Мы готовы отвечать на вопросы журналистов. В частности, 28 мая пояснения по ДВЗЯИ были даны корреспонденту The Wall Street Journal Майклу Гордону, что нашло отражение в его статье. Непонятно, зачем нужно вводить в заблуждение читателей The Washington Post", - указывается в комментарии.

Газетная "утка"

"Кроме того, - отмечается в нем, - если бы издание было реально заинтересовано в прояснении российской позиции и подготовке действительно объективного материала, а не очередной "утки", основанной на крайне спорных предположениях, то журналисту стоило бы ознакомиться с размещенным на сайте посольства комментарием посла Анатолия Антонова, а также с официальным заявлением МИД России".