Посольство России в США раскритиковало статью The Washington Post о разоружении

В дипмиссии считают, что автор материала не пытается разобраться в сути проблемы, а лишь гонится за сенсацией

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Недавняя статья в газете The Washington Post о проблематике разоружения и контроля над вооружениями, а также отношениях России и США в этой области представляет собой "очередной пример непрофессионализма в американской журналистике". Такая оценка этому материалу издания дается в опубликованном в пятницу комментарии посольства России в США. ДВЗЯИ и ДСНВ "В погоне за сенсацией автор даже не пытается разобраться в сути проблемы", - подчеркивается в письменном заявлении российской дипломатической миссии.

Она имеет в виду опубликованную в четверг статью, которая касается прежде всего ситуаций вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Оставим на совести руководства Разведывательного управления Минобороны США (РУМО) утверждение о возможном проведении Россией ядерных испытаний: никаких фактов ведомство не предоставило. Отметим лишь то, как разительно оно контрастирует со спокойной и профессиональной оценкой высокого уровня российско-американского взаимодействия по военной линии, которую дал 29 мая глава Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд, выступая в Институте Брукингса. Он подчеркнул эффективность установленного с начальником Генерального штаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым канала связи. К счастью, для его поддержания "помощи" журналистов не требуется, иначе мы рисковали бы лишиться и его", - говорится в комментарии посольства. По его свидетельству, автор материала - корреспондент The Washington Post Пол Соннэ - утверждает, что "посольство Российской Федерации в Вашингтоне не ответило на просьбу" прокомментировать заявления [директора РУМО] генерала Роберта Эшли [о возможном нарушении Москвой моратория на ядерные испытания]". "Но ни он сам, ни кто-либо еще из The Washington Post не направлял в дипмиссию соответствующий запрос. Мы готовы отвечать на вопросы журналистов. В частности, 28 мая пояснения по ДВЗЯИ были даны корреспонденту The Wall Street Journal Майклу Гордону, что нашло отражение в его статье. Непонятно, зачем нужно вводить в заблуждение читателей The Washington Post", - указывается в комментарии. Газетная "утка" "Кроме того, - отмечается в нем, - если бы издание было реально заинтересовано в прояснении российской позиции и подготовке действительно объективного материала, а не очередной "утки", основанной на крайне спорных предположениях, то журналисту стоило бы ознакомиться с размещенным на сайте посольства комментарием посла Анатолия Антонова, а также с официальным заявлением МИД России".

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