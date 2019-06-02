Олег Капитанов от ЛДПР подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов подал документы для участия в выборах губернатора города. Об этом сообщается на официальной странице городского избиркома в Twitter.

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Капитанова Олега Александровича. pic.twitter.com/8QbzNEDAZh

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга, - приняла документы о выдвижении у Капитанова Олега Александровича. Кандидат выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении.

Капитанов был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва от партии ЛДПР в сентябре 2016 года, состоит в партии с 2014 года. Входит в комиссию по социальной политике и здравоохранению. В 1997 году Капитанов окончил профессионально-техническое училище по специальности "автомеханик". Трудовой путь начал в 1998 году автомехаником, затем работал водителем на железной дороге. С 2000 по 2015 годы работал в разных коммерческих структурах.

Таким образом, документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 13 человек - два самовыдвиженца и 11 представителей партий. Документы подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов самовыдвиженцем, вторым самовыдвиженцем стал первый омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, занимавший эту должность в 2007-2009 годах. От партий документы подали Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Владимир Григорьев ("Гражданская сила"), Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский ("Партия прогресса") и Любовь Посняченко ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), Андрей Петров (Всероссийская политическая партия "Родина"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ), а также Надежда Тихонова ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября.