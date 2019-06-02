Владимиров станет кандидатом от "Единой России" на выборах губернатора Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимир Владимиров выдвинется от партии "Единая Россия" на выборах главы Ставрополья в сентябре 2019 года. Кандидатуру утвердили в воскресенье в ходе процедуры предварительного голосования на конференции ставропольского регионального отделения партии.

"Выдвинуть кандидатом на должность губернатора Ставропольского края на выборах губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 Владимирова Владимира Владимировича. Результаты тайного голосования: за - 148 [большинство]", - сообщил после процедуры голосования и утверждения результатов секретарь регионального отделения партии, председатель думы края Геннадий Ягубов.

В качестве участников предварительного голосования были зарегистрированы пять человек: действующий губернатор Владимиров, директор ставропольского музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история" Георгий Головин, ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов, директор краевого ресурсного центра поддержки добровольчества Елена Козак, председатель краевой ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Василий Лопатин.

По результатам голосования Владимирова поддержали 148 человек, Головина - трое, за Горбунова голоса отдали восемь человек, за Козак - шесть, за Лопатина - четыре. "Предстоит много работы, все, что нам скажут люди на встречах и во время предвыборных баталий, нужно выполнять. У нас сегодня обещают все, что могут, а делают, что хотят. Нужно делать иначе, люди должны оценить нас по нашим поступкам", - сказал Владимиров после утверждения своей кандидатуры.

Как сообщалось, депутаты Думы Ставропольского края 30 мая назначили дату выборов главы региона на единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Избирательная комиссия края с 1 июня 2019 года начала прием документов на выдвижение кандидатов, процедура продлится до 1 июля 2019 года. Как пояснил ТАСС председатель краевого избиркома Евгений Демьянов, по данным на полдень воскресенья, соответствующие документы пока не представила ни одна из партий.

Полномочия действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента России он был назначен врио губернатора Ставропольяю. Год спустя, набрав более 84% голосов избирателей, он стал губернатором края.