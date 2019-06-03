МИД РФ: Москва не против сопряжения усилий астанинского формата и "малой группы" по Сирии

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Москва не возражает против сопряжения усилий астанинского формата и "малой группы" по Сирии, в которую входят также и США. Об этом заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы не против сопряжения усилий между малой группой и астанинским форматом при том, что мы все должны помнить о главном - мы должны подтверждать делами наши заявления о приверженности суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Сирии", - подчеркнул он.

Вершинин также обратил внимание на необходимость содействия послевоенному восстановлению Сирии. "Такая помощь нужна, - констатировал замминистра. - В первую очередь речь идет о гуманитарных аспектах. Люди, которые пострадали <...> в течение последних лет, нуждаются в том, чтобы им были созданы элементарные условия с точки зрения домов, где жить, школ, где учиться".

"Не сомневаемся, что у сирийцев есть потенциал, чтобы это сделать, но нужно и содействие, - добавил он. - Это содействие, конечно, должно быть без политизации, без выставления условий, которым грешат наши партнеры, в том числе в Европе и США".