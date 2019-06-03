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Песков: однобокого разворота политики России на Восток не произойдет

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что "орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не разделяет мнения о том, что Россия сделала выбор в пользу политического и экономического партнерства со странами Востока в ущерб западному направлению. Свою точку зрения он высказал в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет", - заявил он. Песков напомнил, что "орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток". По словам представителя Кремля, такова природа любого измерения в подходе России, будь то политическая, дипломатическая или экономическая деятельность.

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