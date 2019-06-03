Песков допустил возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вероятность проведения отдельной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Осаке сохраняется, но пока Вашингтон официально не предлагал Москве проведение такой встречи. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью программе SophieCo на телеканале RT .

"До сих пор неизвестно, состоится ли вообще эта встреча, - сказал он. - Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало".

Песков напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с Путиным в Сочи (14 мая) "говорил о потенциальной готовности провести подобную встречу, однако этого недостаточно". По словам представителя Кремля, такие переговоры должны быть так или иначе инициированы на официальном уровне. Он ушел от прямого ответа на вопрос, как поступит Путин, если Трамп предложит провести эту встречу. По словам Пескова, ответ на этот вопрос очевиден. "Когда Владимир Путин о чем-то говорит, это не пустые слова, - подчеркнул пресс-секретарь. - И если он что-то решил, то его слова всегда подтверждаются делом. В этом я абсолютно уверен, на все сто процентов".

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.