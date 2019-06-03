Нарышкин не исключил личной встречи с главой ЦРУ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Взаимодействие руководителей спецслужб является обычной практикой, включая личные встречи, сказал в понедельник журналистам глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Это возможно, и в этом нет ничего странного. Взаимодействие на уровне руководителей разведывательных и специальных служб - это традиция и устоявшаяся практика, поэтому такое возможно и с нашими коллегами из Центрального разведывательного управления", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече с главой ЦРУ Джиной Хэспел.