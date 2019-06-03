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Нарышкин не исключил личной встречи с главой ЦРУ

Глава СВР указал на то, что взаимодействие на уровне руководителей разведывательных и специальных служб - это традиция и устоявшаяся практика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Взаимодействие руководителей спецслужб является обычной практикой, включая личные встречи, сказал в понедельник журналистам глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Это возможно, и в этом нет ничего странного. Взаимодействие на уровне руководителей разведывательных и специальных служб - это традиция и устоявшаяся практика, поэтому такое возможно и с нашими коллегами из Центрального разведывательного управления", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече с главой ЦРУ Джиной Хэспел.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияХэспел, Джина
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