{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и переговорам с председателем Китая

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что после переговоров в Москве Си Цзиньпин станет главным гостем ПМЭФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и переговорам с председателем Китая Си Цзиньпином. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также президент примет в этот день министра экономического развития РФ Максима Орешкина и обсудит с ним вопросы макроэкономики.

"Сегодня он [Путин] встретится с Орешкиным, традиционно [состоится] сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны", - отметил Песков.

"Кроме того, в эти дни президент продолжает готовиться к выступлению на грядущей во второй половине этой недели пленарной сессии петербургского экономического форума, - добавил он. - Также идет подготовка к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который начнется в среду". Представитель Кремля напомнил, что после переговоров в Москве лидер Китая станет главным гостем ПМЭФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
Песков призвал не принимать во внимание фейковые новости про встречу РФ - США - Израиль
Ранее газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Израиль собираются предложить России сделку по Сирии
Читать полностью