Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и переговорам с председателем Китая

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и переговорам с председателем Китая Си Цзиньпином. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также президент примет в этот день министра экономического развития РФ Максима Орешкина и обсудит с ним вопросы макроэкономики.

"Сегодня он [Путин] встретится с Орешкиным, традиционно [состоится] сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны", - отметил Песков.

"Кроме того, в эти дни президент продолжает готовиться к выступлению на грядущей во второй половине этой недели пленарной сессии петербургского экономического форума, - добавил он. - Также идет подготовка к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который начнется в среду". Представитель Кремля напомнил, что после переговоров в Москве лидер Китая станет главным гостем ПМЭФ.