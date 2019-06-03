Песков призвал не принимать во внимание фейковые новости про встречу РФ - США - Израиль

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил возможность сделки США, Израиля и РФ по Сирии.

Газета Asharq Al-Awsat сообщила на своем сайте в воскресенье, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в этой арабской республике.

"Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство [в связи с планируемой трехсторонней встречей]", - сказал представитель Кремля журналистам. Он утвердительно ответил на вопрос о том, что не стоит доверять информации Asharq Al-Awsat.

Песков также не стал говорить о подготовке трехсторонней встречи. "Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать", - объяснил он.

В Совете безопасности России ранее сообщили, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев в конце июня в Иерусалиме примет участие во встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как ранее сообщал 13-й канал израильского телевидения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он сам предложил президенту России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу провести эту встречу. После визитов в Вашингтон и Москву Нетаньяху говорил журналистам о том, что продвигает инициативу, цель которой состоит в содействии выводу из Сирии иностранных войск, включая иранские силы.