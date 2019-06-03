Матвиенко заявила, что Россия в отличие от Украины сохраняет даже языки "одного аула"

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Украина ущемляет русский язык, в то время, как Россия сохраняет национальные языки, в том числе, языки, на которых говорят в одном ауле, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В этом законе [законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"] заложен геноцид русского языка. Поскольку ответить [им] нечего, они придумывают историю, что в России притесняют языки малых коренных народов. За все годы в России и Советском союзе не исчез даже малый народ, народность, ни один язык, у нас во многих национальных республиках по несколько национальных языков, у нас даже сохранены одноаульские языки. Всячески содействуем этому", - сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли притеснения языков малых народов в России.

В конце мая Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам различных стран с призывом осудить политику России в отношении представителей коренных народов. В постановлении утверждается, что РФ с 2014 года "усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России". Проявлением такого давления парламентарии указывают "преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения", в том числе по украинскому вопросу, "препятствование правоохранительными органами реализации права на мирный протест", языковую политику.