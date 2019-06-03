Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 14 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга на сегодня подали 14 человек, из них трое самовыдвиженца и 11 представителей партий, сообщили ТАСС в пресс-службе городского избиркома.

"На сегодня документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 14 человек, из них три самовыдвиженца и 11 представителей партий. <...> В понедельник документы подал [предприниматель] Павел Рассудов самовыдвиженцем", - сказал собеседник агентства.

1 июня документы подал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы самовыдвиженцем, вторым самовыдвиженцем стал первый омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, занимавший эту должность в 2007-2009 годах. От партий документы в субботу подали Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Владимир Григорьев ("Гражданская сила").

2 июня документы подали Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Николай Заборовский (Партия прогресса), Любовь Посняченко (Коммунистическая партия социальной справедливости), Андрей Петров (Всероссийская политическая партия "Родина") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Владимир Бортко (КПРФ), а также Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Олег Капитанов (ЛДПР).

Члены избиркома приступили к работе 1 июня. Они будут принимать документы до 1 июля. Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.