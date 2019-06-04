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Песков: возможные сроки встречи лидеров "нормандской четверки" пока не определены

Пресс-секретарь президента России пояснил, что требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) пока нет, так как Киев сначала должен сформировать команду и сформулировать позицию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что сначала требуется определенная "домашняя работа" с украинской стороны. Он пояснил, что официальный Киев пока находится в стадии формирования команды и "формулирования своих позиций".

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич
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