Козак провел в Тирасполе переговоры с руководством Приднестровья

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак прибыл во вторник в Приднестровье, где обсудил проблематику переговорного процесса с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским. Встреча началась на мемориальном комплексе Русской славы в городе Бендеры.

"Красносельский рассказал об истории этого места - бывшего военного кладбища, на котором упокоены более пяти тысяч человек. Глава приднестровского государства подчеркнул, что захоронения, охватывающие полуторавековой период истории, увековечили память российских, французских, румынских, венгерских воинов", - говорится в сообщении пресс-службы лидера Тирасполя. В нем отмечено, что военный некрополь старых Бендер был к началу столетия практически разрушен и в ходе начавшейся в 2006 году реконструкции восстанавливали не только захоронения, но и архивные материалы, обращаясь за сведениями в соответствующие службы России, Молдовы, Украины, Германии, Румынии, Швеции, Франции.

После посещения мемориального комплекса члены делегаций России и Приднестровья провели переговоры в Тирасполе.

Приднестровская проблематика обсуждалась и в ходе состоявшейся 3 июня встречи Козака с президентом Молдавии Игорем Додоном. Комментируя ее итоги, глава Молдавии отметил, что стороны "обменялись мнениями о возможности вывода процесса на новый качественный уровень на основе политики мер доверия и с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Молдавии".