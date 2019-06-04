Козак обещал урегулировать проблемы с получением гражданства РФ жителями Приднестровья

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак обещал урегулировать проблемы, с которыми сталкиваются жители непризнанного Приднестровья, желающие получить российское гражданство. Об этом он сообщил после встречи с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским во вторник, информирует пресс-служба лидера Тирасполя.

"Мы обсудили и вопрос получения приднестровцами российского гражданства. Он носит скорее казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с министерством иностранных дел и найдем соответствующее решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться", - приводятся слова вице-премьера в опубликованной стенограмме.

"Проблема - в интерпретации или нечеткости правил, которые детально регулируют прием документов, и т.д. Это не политическая проблема. Политический курс Российской Федерации в том, что все права, гарантированные законом, должны быть реализованы", - уточнил Козак.

Ранее Красносельский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой упростить процедуру получения гражданства для местных жителей, которые не имеют советских паспортов.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Они выступили против действий радикальных политиков Молдавии, выступавших тогда за выход республики из состава СССР и ее объединение с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. С 1993 года стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта, на которых Кишинев предлагает Приднестровью статус "особого автономно-территориального образования", однако Тирасполь настаивает на независимости.