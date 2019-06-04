Лавров и спецпредставитель ООН по Ливии отметили важность прекращения огня в республике

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасаном Саляме во вторник на встрече в Москве отметили важность прекращения боевых действий в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооруженной конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса, - отметили в министерстве. - С российской стороны был подтвержден неизменный настрой на активное содействие продвижению политпроцесса в Ливии с конечной целью формирования единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи, включая борьбу с терроризмом и экстремистской идеологией, а также выражена принципиальная поддержка посреднических усилий Саляме".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 4 апреля в результате боев погибло 607 человек и не менее 3621 пострадало.