Посольство РФ в Лондоне назвало сфальсифицированными обвинения Мэй в отношении Москвы

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании назвало сфальсифицированными обвинения в отношении Москвы, с которыми премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выступила во вторник на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

Во вторник Мэй поблагодарила главу американской администрации за высылку российских дипломатов после инцидента в марте прошлого года с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждениям Лондона, к инциденту причастна Россия.

"Весьма прискорбно, что в выступлении, которое началось со слов благодарности солдатам Второй мировой войны, глава британского правительства вновь обратилась к сфальсифицированным обвинениям в адрес нашей страны. Как мы неоднократно заявляли, вместо многократного повторения заклинаний об ответственности России британским властям следует как можно скорее представить общественности заслуживающие доверия результаты расследования и вернуться на путь соблюдения международно-правовых обязательств", - сказал российский дипломат.

"Что касается "особых отношений" с США, то, если судить по словам Терезы Мэй, их содержание сводится к противодействию несуществующей "угрозе" со стороны России, борьбе с недоказанными актами "применения химического оружия" войсками Сирии, ничем не обоснованному наращиванию военных расходов НАТО, которые превысили $1 трлн, размещению вооруженных сил в различных регионах мира, совместным военным операциям, координации шпионской деятельности", - добавил представитель посольства РФ.

"Убеждены, что народы всего мира, как и граждане Великобритании и США, ожидают более созидательной повестки дня от союза, который претендует на роль "величайшего альянса в истории". Если же идея "глобальной Британии" заключается в стремлении к проецированию военной силы (причем не своей, а американской), то она едва ли будет иметь успех", - заметил дипломат.

На пресс-конференции с Трампом Мэй заявила: "В течение последних двух с половиной лет долгом и честью для президента и меня были функции последних хранителей этой драгоценной и глубокой дружбы между нашими странами <...> Когда Россия применила смертоносное нервно-паралитическое вещество на улицах нашей страны, то, наряду с произведенной высылкой из Великобритании [российских дипломатов], президент выслал 60 российских офицеров разведки, что стало самым крупным вкладом в беспрецедентный глобальный ответ".

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту и осуществлении химической атаки на британской территории. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.