Врио главы Забайкалья намерен услышать мнение жителей о его решении участвовать в выборах

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, выступая в среду с ежегодным отчетом перед депутатами законодательного собрания, заявил, что для себя уже принял решение об участии в предстоящих выборах главы региона, но ему еще нужно услышать мнение местных жителей.

"Я внутреннее решение уже принял. Я уже говорил, что должны люди высказаться. Думаю, нужно сегодня что-то организовать, чтобы люди могли публично высказаться", - сказал Осипов.

Сейчас известно об одном возможном претенденте на пост губернатора: краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука. Осипов ранее неоднократно заявлял, что еще не принял каких-либо решений, связанных с участием в предстоящих выборах. По его словам, для этого ему нужно заручиться поддержкой жителей края.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Осипова врио главы региона.

Выборы губернатора пройдут в Забайкалье в единый день голосования 8 сентября.