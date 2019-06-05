Врио губернатора Оренбургской области подал документы для участия в выборах главы региона

ОРЕНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в выборах губернатора области, сообщается на сайте оренбургского отделения "Единой России".

"Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер уведомил Избирательную комиссию Оренбургской области о своем выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора", - говорится размещенном в среду в сообщении.

По информации пресс-службы, Паслер будет принимать участие в выборах в качестве кандидата от "Единой России". Решение о его поддержке было принято 1 июня делегатами региональной конференции партии: он набрал 141 из 153 голосов делегатов конференции.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября 2019 года.