Выборы депутатов Госсовета Татарстана назначены на 8 сентября

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Государственный Совет Татарстана на очередном заседании в среду принял постановление о назначении выборов в республиканский парламент на 8 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

"Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании парламента", - говорится в сообщении.

Согласно п. 15 ст. 75 Конституции Татарстана, ч. 1 ст. 87 Избирательного кодекса республики выборы депутатов Госсовета Татарстана назначаются самим Госсоветом. По положениям Избирательного кодекса региона, днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года истечения сроков полномочий, в этом году второе воскресенье месяца приходится на 8 число.

В единый день голосования 8 сентября в 82 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.