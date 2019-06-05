Спикер Мосгордумы назвал ключевые законы, принятые парламентом VI созыва

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Законы о реновации, мерах социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, а также создание инновационного кластера на территории столицы вошли в перечень ключевых изменений в действующее законодательство, принятых депутатами Мосгордумы VI созыва. Об этом сообщил журналистам в среду спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Работа депутатов VI созыва продлилась с 2014 по 2019 год, 8 сентября в Москве состоятся выборы депутатов VII созыва столичного парламента.

"Все законы и постановления важны с точки зрения формирования правового поля. Если говорить о законах, максимально влияющих на жизнь москвичей и на социально-экономическое развитие столицы, выделю следующие: 2014 год - торговый сбор, который существенно повлиял на предпринимательскую среду за счет выравнивания условий работы; 2015 год - блок антикризисных законов, затрагивающий широкий спектр налоговых льгот; 2016 год - пакет законов, связанных с городской экономической и налоговой политикой - внесены изменения сразу в 11 городских законов, к примеру, льготы по налогу прибыль, на имущество организаций, патентной системе налогообложения", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос о ключевых законах, принятых Мосгордумой шестого созыва.

В 2017 году, по мнению парламентария, ключевым законом стал "Закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в столице", благодаря которым были закреплены базовые параметры, которые должны быть соблюдены во время реализации программы. В 2018 году одним из важных принятых законов стали меры социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста в связи с повышением пенсионного возраста.

В текущем году ключевым законом столичного парламента стало создание инновационного кластера на территории столицы. "Данный закон позволит стимулировать развитие производства инновационных продуктов и услуг, рост инвестиций в технологии завтрашнего дня", - добавил он.