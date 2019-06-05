Бывший астраханский губернатор Жилкин: новый глава региона быстро войдет в курс дел

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Александр Жилкин, руководивший Астраханской областью с 2004 года по 2018 год, назвал назначенного врио губернатора региона 49-летнего Игоря Бабушкина профессиональным и деловым человеком и выразил уверенность, что ему удастся быстро войти в курс дел

Президент России Владимир Путин ранее в среду принял отставку врио губернатора Астраханской области 46-летнего Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Бабушкина, работавшего до этого заместителем полномочного представителя президента в СКФО.

"Он работал в Росимуществе, мы пересекались по профессиональным делам. Он профессиональный деловой человек, - сказал Жилкин. - Учитывая его послужной список, я думаю, он энергично познакомится с областью, ему все помогут"

Жилкин отметил, что готов оказать помощь новому врио губернатора, если тот обратится нему. Экс-глава региона отметил, что отставка Морозова была для него неожиданностью.