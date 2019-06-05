"Единая Россия" и КПРФ определят своих кандидатов на пост главы Мурманской области 8 июня

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Региональные отделения партий "Единая Россия" и КПРФ в Мурманской области 8 июня проведут конференции, на которых примут решение о выдвижении кандидатов на пост губернатора региона. Об этом сообщили ТАСС в региональных отделениях партий.

"8 июня 2019 года <...> состоится XXIX конференция Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия". На конференции будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата на должность губернатора Мурманской области на выборах 8 сентября 2019 года", - сообщили в реготделении "Единой России".

"Единороссы" соберутся для решения вопроса в 13:30, конференция КПРФ начнется в тот же день в 12:00 мск. Подробности по кандидатурам представители партий пока не озвучивают.

Как сообщили ТАСС в региональных отделениях "Справедливой России" и "ЛДПР", у них вопрос об участии в выборах губернатора Мурманской области еще не решен.

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года, эту дату утвердили во вторник депутаты областной думы. После официального опубликования решения облдумы избирком начнет прием документов от кандидатов. Участвовать в выборах смогут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Чибис ранее сообщал, что намерен баллотироваться на пост губернатора.