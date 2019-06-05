{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: Россия и Китай уверены в безальтернативности мирного решения проблемы КНДР

Президент России также отметил, что Москва и Пекин работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин уверены в безальтернативности мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова. Об этом он сказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона [Корейского полуострова], включая ядерную, нет и быть не может", - подчеркнул российский лидер.

"Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - добавил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
Визит Си Цзиньпина в Россию
Россия и Китай назвали неприемлемыми односторонние санкции США против Ирана
Москва и Пекин также призвали Тегеран воздержаться от прекращения своих обязательств в рамках ядерной сделки
Читать полностью