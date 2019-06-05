Путин: Россия и Китай уверены в безальтернативности мирного решения проблемы КНДР

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин уверены в безальтернативности мирного урегулирования проблемы Корейского полуострова. Об этом он сказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона [Корейского полуострова], включая ядерную, нет и быть не может", - подчеркнул российский лидер.

"Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - добавил глава государства.