Лавров: нормандский саммит возможен лишь после выполнения предыдущих договоренностей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Для проведения новой встречи лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) необходимо сначала выполнить достигнутые ранее главами государств договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении минских договоренностей и в целом на российском направлении, - сказал он. - Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией".

Лавров отметил, что из заявлений украинских властей непонятно даже, о каких переговорах идет речь, поскольку урегулирование ситуации на юго-востоке Украины ведется по линии контактной группы и нормандского формата. Готовность к нормандскому формату, отметил министр, Зеленский подтвердил. "Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы нормандской четверки. Если с чистого листа, то это не получится", - указал он.

Глава МИД РФ напомнил, что лидеры нормандского формата за последние годы достигли конкретных договоренностей по разведению сил и средств на трех участках и по вступлению в силу закона об особом статусе Донбасса, однако они так и не были реализованы. "Поэтому перед тем, как собираться в нормандском формате в очередной раз, надо, как минимум, с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше", - добавил он.

"Есть договоренности нормандского формата, о которых я сказал. Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые нормандские саммиты", - резюмировал Лавров.

Последний саммит в нормандском формате, на котором была достигнута договоренность о разведении сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе, состоялся в Берлине в октябре 2016 года.