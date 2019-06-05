Россия и Китай выступают за сохранение диалога между КНДР и США по теме денуклеаризации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай выступают за сохранение диалога между КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, стороны намерены "выступать за сохранение диалога между КНДР и США, поддерживать их шаги навстречу друг другу, содействовать поступательному развитию переговорного процесса между ними, а также оказывать поддержку КНДР и Республике Корея в их стремлении улучшить свои взаимоотношения, продолжать содействовать процессу примирения и сотрудничеству между ними".

Москва и Пекин отмечают, что диалог и консультации являются единственным эффективным путем решения проблем денуклеаризации Корейского полуострова. "Стороны приветствуют значительные перемены к лучшему, которые происходят на Корейском полуострове, начиная с 2018 года, и позитивно оценивают усилия всех причастных к этому сторон", - указывается в документе.

Также Москва и Пекин "исходят из понимания того, что для решения проблем Корейского полуострова политическим путем необходимо придерживаться установки на денуклеаризацию в обмен на безопасность и развитие". "Россия и Китай продолжат прилагать конструктивные усилия для политического урегулирования проблем Корейского полуострова, создания в регионе механизма достижения мира и безопасности, готовы содействовать тому, чтобы в этом процессе должную положительную роль сыграл Совет Безопасности ООН", - говорится в заявлении.