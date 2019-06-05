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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай выступают против валютного шантажа на международном рынке

Стороны также выступили против любых проявлений протекционизма

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай выступают против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Стороны также осуждают "стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества между другими государствами, а также к манипулированию требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны".

Москва и Пекин выступили против любых проявлений протекционизма, включая односторонние торговые ограничения. Они заявили о намерении "продвигать позицию о необходимости реформы ВТО, направленной на налаживание эффективной работы трех ее ключевых функций - мониторинговой, переговорной и функции по разрешению споров".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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