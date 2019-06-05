Володин: два комитета Госдумы переедут в отдельное здание

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Библиотечный фонд Государственной думы с сентября будет располагаться в одном здании, а комитеты по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками переедут в отреставрированное здание Троекуровых палат, расположенное во дворе Госдумы, сообщил журналистам в среду спикер Вячеслав Володин.

"Переезд парламентской библиотеки в одно здание, помещения которого профессионально оборудованы для хранения книг, предоставит возможность использовать освободившиеся площади под проведение слушаний, круглых столов с участием экспертного сообщества. Это важная часть законотворческой работы, от которой зависит качество принимаемых решений", - сказал он. В настоящее время библиотечный фонд разрознен, не все помещения оборудованы под хранение книг.

Кроме того, после окончания реставрационных работ, "в сентябре текущего года, депутаты и сотрудники аппаратов обоих комитетов переедут в новое здание" Троекуровых палат. "Освободившиеся кабинеты будут использованы для размещения других депутатов, которые делят кабинет со своими помощниками", - добавил Володин.

Спикер пояснил, что сейчас у депутатов Госдумы работают по два помощника в Москве, они располагаются вместе со своим депутатами в одном кабинете на 16-17 кв. м, а заместители председателей комитетов "либо располагаются в двух кабинетах, либо делят один кабинет для помощников с коллегой-депутатом".

"В случае переезда двух комитетов в отреставрированное здание высвободится около 30 кабинетов. Всех проблем это не решит, но в отношении части депутатов улучшит их рабочие условия", - констатировал председатель Госдумы.