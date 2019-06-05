Центр по примирению: боевики шесть раз за сутки обстреляли позиции сирийской армии в Хаме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Боевики за последние сутки шесть раз обстреливали позиции правительственной армии Сирии в провинции Хама. Обстрелам также подверглись окраины города Алеппо и несколько населенных пунктов провинции Латакия, сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"Так, в Идлибской зоне деэскалации боевики в течение суток совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Нахшебба, Кульджок-Пенар, Джубб-эз-Зарур, Икко, Кинсибба, Мамухия, Акч-Баэр и Айн-эль-Хаммам провинции Латакия, юго-западной окраины города Алеппо (дважды), шесть обстрелов позиций правительственных сил на территории провинции Хама", - сказал он на брифинге.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.