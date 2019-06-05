Лавров заявил, что Россия должна быть готовой себя защитить

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. России необходимо быть готовой себя защитить, поскольку действия США не оставляют другого выбора. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"Я целиком за мир. Я не считаю, что "хочешь мира - готовься к войне" - это правильная фраза, которая нам досталась от древних. Но то, что надо быть готовым себя защитить, - это безусловно", - сказал министр.

"Я не хочу сказать, что нужно говорить о возможности ядерной войны, но каждый руководитель государства, его вооруженные силы обязаны поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии. История последних десятилетий доказала, что иначе свой суверенитет обеспечивать нельзя. Уважение к себе обеспечить, к сожалению, без этого тоже не получается", - сказал Лавров в ответ на реплику журналиста о том, что на российском телевидении появляются сюжеты о возможной ядерной войне с США.

Как отметил Лавров, США решили, "что только они одни могут заказывать порядки и музыку на этой планете". "Это не наш выбор. Началось это очень давно, когда исчез Советский Союз, и нам стало понятно, как США будут обращаться с нашей страной. Когда к власти пришли те, кто это понимание очень остро ощутил, ситуация стала меняться. Это вызывает неприятие у наших американских партнеров", - добавил он.

По мнению главы МИД РФ, пацифизм - "это хорошо", но "пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем".

Лавров указал, что Вашингтон в отличие от Москвы понизил порог применения ядерного оружия. "Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают", - напомнил руководитель российского внешнеполитического ведомства.