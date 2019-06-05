В посольстве России заявили, что не планируют эвакуацию своего персонала из Судана

ТАСС, 6 июня. Россия не планирует эвакуировать из Судана сотрудников посольства в Хартуме и работающих в стране граждан. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Владимир Томский.

"Эвакуация не намечается", - сказал Томский.

Согласно данным сайта российского посольства, дипломатический состав в Хартуме состоит из шести человек. На консульском учете в Судане состоят около 140 граждан России, главным образом, работающие в стране сотрудники российских компаний и вышедшие замуж за суданцев россиянки.

В среду решение отозвать по соображениям безопасности часть своих сотрудников приняли ООН и Великобритания. Организация Объединенных Наций, передает телеканал Sky News Arabia, объявила о "временном отзыве второстепенного персонала", при этом осуществление операций ООН в Судане будет продолжено.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом.

Российское посольство расположено примерно в трех километрах от эпицентра событий.