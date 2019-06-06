В Москве началась избирательная кампания по выборам депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва" опубликовано в четверг на сайте столичного парламента. Документ дает официальный старт избирательной кампании в столице.

Пятого июня депутаты столичного парламента на очередном заседании приняли соответствующее постановление, назначив выборы на 8 сентября.

"Согласно действующему законодательству, сразу после публикации постановления стартует избирательная кампания, а вместе с ней начинается кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней", - отмечается в документе.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.