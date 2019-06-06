Путин заявил, что Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана и призывает вернуться к нормальному диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

"Хорошо, есть вопросы к ракетной программе, есть вопросы какие-то региональные - пожалуйста, кто запрещает обсуждать с Ираном эти вопросы? Но это не обязательно делать, разрушая что-то достигнутое ранее", - сказал он.

"Вот в этом мы с действующей администрацией [США] не согласны и стараемся убедить их в том, что такой способ или попытка решения каких-то проблем является контрпродуктивным", - добавил Путин, напомнив, что так можно дойти до "самой последней черты". Лучше вернуться к нормальному диалогу, считает он.

Глава российского государства подчеркнул, что в РФ не говорят кому-то на ухо одну точку зрения, а кому-то - другую. Позиция России неоднократно высказывалась властям США.

"Например, я заметил, что президент [США Дональд] Трамп недавно сказал или написал в сетях о том, что в принципе он готов к встречам и переговорам со своим иранским коллегой с президентом Ирана. Это можно только приветствовать", - отметил российский лидер. Если это пройдет, то станет хорошим шагом на пути к поиску взаимоприемлемых решений, сказал он.

По словам Путина, необходимо вести уважительный диалог как с такой крупнейшей во всех смыслах страной, как США, так и относиться с уважением к другой, древней и гордой стране - Ирану. Все другие способы - способы давления, способы, связанные с силовыми инструментами как экономического, так и тем более военного характера - только заведут в тупик.